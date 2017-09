Na manhã desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio realizou o último trabalho antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde a delegação gremista permanece uma semana enfrentando o Vasco da Gama, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e o Botafogo, quarta, pela Copa Libertadores da América.



A primeira parte do treinamento foi com os portões fechados para imprensa. Quando a entrada foi liberada, Renato Portaluppi comandava um treino com três times em campo reduzido. Nesta movimentação estava Pedro Geromel, retornando de lesão muscular. O zagueiro treinou normalmente fazendo o papel de coringa, atuando pelos três times. Logo no início, o atacante Luan, que chegou ontem após defender a seleção brasileira na Colômbia, sentiu um desconforto muscular e deixou o gramado mais cedo. O jogador passa a ser dúvida para o jogo de sábado. Na verdade, o técnico Renato não deu nenhum indicativo de qual equipe colocará em campo no sábado, no São januário.



Em sua entrevista coletiva, Renato disse já ter o time na cabeça, mas ele só será revelado uma hora antes do jogo.



Conforme o próprio treinador informou na coletiva, Luan deverá fazer exames no Rio de Janeiro para saber a gravidade da lesão. Já Cristian, recém contratado, e Arroyo, voltando de lesão, estão na lista dos convocados.



O Tricolor chega hoje no Rio de Janeiro e permanece concentrado no hotel Laghetto, na Barra da Tijuca. Amanhã, às 9h30, o grupo treina na Gávea, o último trabalho antes do duelo diante do Vasco, sábado, no São Januário, às 18h.

