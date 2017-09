Fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia sete, no Industriários.

Criança com suspeita de fratura na perna após ser atropelada em Concórdia

Uma criança ficou ferida ao ser atropelada no Industriários. O acidente aconteceu por volta das 14h40 na rua Augusto Sette. Conforme informações, o motorista do veículo teria fugido do local, porém seria conhecido dos moradores que chamaram a Polícia.



A vítima, de cinco anos, foi atendida com escoriações na face e suspeita de fratura na perna esquerda. Ela foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco para atendimento médico.