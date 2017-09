Fato foi registrado no começo da tarde desta quinta-feira, dia sete.

Criança prende mão em cilindro elétrico no Industriários

Um acidente doméstico deixou ferida uma criança de quatro anos de idade. O fato foi registrado por volta das 12h. A vítima prendeu a mão em um cilindro elétrico e teve um dos dedos com suspeita de fratura.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência em uma residência na rua Antônio Luiz Colla, no bairro dos Industriários. Mas ao chegar no local, os familiares conseguiram desprender a mão da criança, que foi levada para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco, de Concórdia.