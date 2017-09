O Desfile Cívico para comemorar os 195 anos da Independência do Brasil foi realizado na manhã de hoje em Concórdia, na rua Doutor Maruri, no trecho compreendido entre as ruas Guilherme H. Arendt e Atalípio Magarinos. Os 3,3 mil figurantes de 64 entidades levaram proporcionaram três horas de Desfile. Um grande público esteve prestigiando. A solenidade oficial contou com o pronunciamento das autoridades, cantos do Hino Nacional e da Independência.



Morador de Peritiba, Edson Luis da Silva e esposa Bruna Miller vieram ver a filha,q eu é professora, desfilar na Escola Municipal Giuseppe Sette. "Eu sempre gostei de Desfile. Lembro dos meus tempos de Exército no Batalhão Ferroviário em Lages", disse.



O primeiro bloco foi composto pelo 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM), Bombeiros Voluntários, Reservistas e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). No segundo, Escolas e Grupos Municipais, Escolas Estaduais e Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), Fanfarras Municipal e da Escola Estadual Vidal Ramos Júnior.



No 3º Bloco, Banda Marcial do Instituto Federal Catarinense, instituições de ensino, e organizações da sociedade civil.



No último Bloco, as organizações que reúnem colecionadores de veículos e as entidades tradicionalistas.

(Fonte: Prefeitura de Concórdia)