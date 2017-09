O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para realizar buscas a um rapaz que está desaparecido neste município. Trata-se de Tharles Amaral, 29 anos, visto pela última vez no começo desta semana. Esse trabalho foi solicitado pelos familiares do rapaz, que também estão fazendo "correntes" por informações nas redes sociais.

Conforme informações do site da corporação, buscas foram feitas no interior do município, mas nenhum vestígio do rapaz foi enconrado. Conforme o comandante da corporação Sandro Alves Pereira "No momento estamos buscando informações que possam ser mais precisas de um possível local onde o mesmo possa estar, para que uma estrutura maior de busca possa ser desprendia. Pois com o atual cenário é difícil sua localização, considerando não sabermos de fato aonde ir e por onde começarmos", explica.

O comandante afirma que entrou em contato com os Bombeiros Voluntários de Caçador, já que aquela corporação em cães farejadores, que podem ser usados nessas buscas, caso haja necessidade.

Antes de desaparecer, Tharles teria enviado mensagens à namorada, que sugerem um suposto sequestro, o que está sendo averiguado pela Polícia Civil.