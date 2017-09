O sistema de abastecimento de água em Concórdia voltou a ficar comprometido. Conforme a Casan, o motivo foram problemas ocorridos durante a montagem na bomba da Estação de Recaleque de Água Bruta, Erab II, no sistema de captação, verificado na tarde desta quarta-feira, dia seis.

Em nota enviada à imprensa, a Casan estima qeu a previsão é de que o conserto seja concluído até a tarde desta quinta-feira, dia sete. A previsão é que a normalização no abastecimento ocorra somente na madrugada do domingo, dia 10.

O documento orienta os consumidores a economizarem ao máximo o consumo de água, fazendo a utilização no essencial. Essa medida vale até mesmo para o retorno do abastecimento. O objetivo é fazer com que as partes mais altas também recebam água tratada o mais rápido possível, assim que houver a resolução desse problema.