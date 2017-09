Em busca de mais uma medalha inédita para o Oeste Catarinense, o atleta Rafael Bender viaja com seu treinador Éderson Tabaczinski para a cidade de Cuiabá/MT, nos dias 17 a 24 de setembro, onde irão disputar pela segunda vez o Campeonato Brasileiro de Boxe.



No ano de 2016 o atleta trouxe a medalha de prata inédita para a cidade de Concórdia, sendo o segundo melhor atleta em nível nacional em sua modalidade cadete e categoria, até 48 kg. A busca nesse ano é igualar o bom resultado e trazer mais uma medalha ao Estado. Segundo o treinador e Diretor técnico da Federação Catarinense de Boxe, Éderson Tabaczinski, o atleta Rafael, tem todas as chances de conseguir um resultado expressivo para o Estado de Santa Catarina. “Sabemos que a dificuldade só aumenta, e que teremos atletas de grandes níveis nesse ano, mas nosso trabalho foi árduo e muito complexo durante todo o ano, estamos preparados para um belo espetáculo em Cuiabá”, destaca.



Em seguida, saindo do Campeonato Brasileiro, o atleta Rafael viaja até a cidade de São Paulo onde será o único pugilista no Estado de Santa Catarina a ser convocado para a Seleção Brasileira de Boxe, algo engrandecedor e que foi recebido com muita alegria pela equipe Evolution de Concórdia. Rafael ‘Ratinho’, como é conhecido fará uma parte de treinamentos com a seleção Brasileira e em seguida viaja ao Chile, onde disputará o Campeonato Sul-Americano de Boxe. “É algo surreal, termos pela primeira vez na história um atleta concordiense na Seleção Brasileira nos deixou muito felizes. Quando ele foi convocado já conseguimos muitas empresas apoiadoras que nos deram muito suporte nessa preparação, desde fisioterapia, suplementação, equipamentos, etc, tudo fez total diferença para que o Ratinho conseguisse aumentar ainda mais seu nível técnico e tático, agora é ele abraçar essa grande oportunidade e seguir evoluindo como sempre fez”, salienta o treinador Éderson

(Fonte: Academia Evolution Team)