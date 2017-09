A modalidade de Xadrez, masculino e feminino, movimenta a 23ª Olimpíada Interbairros de Concórdia no próximo sábado, 9 de setembro. No masculino participam os bairros Estados, Imigrantes, Centro, Nações, Arvoredo e Vista Alegre; no feminino, Estados, Imigrantes, nações, Arvoredo e Vista Alegre. As partidas serão no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



No sábado teve início da competição com as disputas na Canastra masculino e feminino. O bairro Nazaré foi o campeão nas duas modalidades. O Industriários foi vice-campeão no feminino e o bairro dos Estados, vice no masculino.



A competição é organizada pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) e pela União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC).

(Prefeitura de Concórdia)