Neste domingo, dia (03), no campo da Associação Atlética Rio Peixense, foi conhecido o Campeão do municipal de campo 2017 de Piratuba. Uma promoção da Prefeitura municipal de Piratuba, através da Secretaria de Educação e Esportes, coordenado pelo Departamento de Esportes.

Foram disputados 2 partidas na bela tarde deste domingo. Na preliminar, na disputa do terceiro lugar, a equipe do Dorini Supermercado goleou o Veteranos da A.A.R.P pelo placar de 6 a 0, ficando com a terceira colocação. Além do troféu e medalhas, a equipe recebeu o valor de R$ 1.000,00 reais, como premiação. Já para as equipes do Veteranos AARP, quarta colocada e Linha São Paulo, quinto lugar, receberam a quantia de R$ 800,00 e 700,00 reais, respectivamente.

O jogo que definiu o campeão foi realizado em seguida, entre as equipes da LN Presentes e Juventude de Linha Serraria. Em uma partida muito disputada, a equipe do Juventude de Linha Serraria marcou o primeiro e único gol da partida, na etapa inicial, em uma falta muito bem cobrada pelo atacante Andrey Meneghel. Foi um belo gol. A bola acertou a trave, bateu nas costas do goleiro Darlan e entrou.

O gol obrigou a equipe da LN, que jogava pelo empate, partir para o tudo ou nada, sobrando para o Juventude se defender e buscar os contra-ataques. Mas a equipe da LN não conseguiu superar a defesa do Juventude, que segurou o placar de 1 a 0 e levou o título.

O campeão, além de levar troféu e medalhas, recebeu ainda o valor de R$ 1.300,00. O segundo colocado recebeu troféus, medalhas e a quantia de 1.100,00 reais.

O goleiro menos vazado do campeonato foi Darlan da Silva e o artilheiro da competição ficou Eduardo Leobet. A equipe mais disciplinada foi a de Linha São Paulo que levou um jogo de camisas como premiação.

O prefeito Olmir Paulinho Benjamini – Bile, Vereadores e secretários estiveram presentes na entrega da premiação. O prefeito enfatizou a garra e a vontade das equipes, “como seria bom ver os profissionais do futebol, jogar com a vontade que assistimos os nossos atletas de Piratuba competindo hoje aqui.”

Juventude de Linha Serraria e LN Presentes, serão a partir de agora nossos representantes no Campeonato do Integrar, que inicia ainda este mês e será disputado entre equipes dos municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba.