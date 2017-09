Prefeito esteve com representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Há anos defendendo a instalação de um Centro Tecnológico para Concórdia, ainda quando vereador e presidente do Legislativo, o agora prefeito Rogério Pacheco persiste na demanda, que pode representar um grande avanço na área de tecnologia e inovação para o município. Na última semana, quando esteve cumprindo agenda em Florianópolis, o prefeito teve uma reunião com o diretor de Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jean Carlo Vogel, que colocou à disposição a estrutura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável para que sejam dados os primeiros encaminhamentos para a instalação de um Centro Tecnológico em Concórdia.



Pacheco explica que o Centro Tecnológico seria muito mais conceitual do que físico. “Não há necessidade de ter um prédio para a implantação da unidade, mas sim, uma mobilização para que ele se configure em algum espaço já existente”, comenta o prefeito, que recebeu apoio do diretor para que a proposta saia do papel. O primeiro passo será encaminhar para a Secretaria de Estado a minuta do Projeto de Lei para a criação da Lei de Inovação. “Já temos este esboço e eles se colocaram a disposição para uma análise, antes que o projeto seja encaminhado à Câmara de Vereadores”, adianta Pacheco.



Assim que aprovado o Projeto de Lei, novos encaminhamentos serão dados, baseados nas informações e experiências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Um evento importante sobre a temática já está agendado para os dias 26 e 27 de outubro. Trata-se do Pacto pela Inovação, que ocorre em âmbito estadual, com realização em Florianópolis.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).