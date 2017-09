O espetáculo “Encontro no Ponto” teve “casa cheia” na noite de terça-feira, 5 de setembro. A atração apresentada no Centro Cultural, pelo Grupo Teatral Piliquinha, faz parte de um projeto de ações culturais, realizado pela Fundação Municipal da Cultura com apoio da Prefeitura de Concórdia e Mistério da Cultura e patrocínio da empresa “Engie Energia”. O projeto, que promove o incentivo à cultura concordiense, envolve teatro, música, dança e oficinas. Todas atividades são desenvolvidas no Centro Cultural Concórdia.



"Encontro no Ponto" é um espetáculo desenvolvido em um ponto de ônibus. Lá se reúnem diferentes personalidades que "desinteressadamente" constroem seus diálogos. O espaço é público, democrático e transitório, onde todos podem ter acesso e onde tudo pode acontecer. O elenco é um misto de figuras exóticas que, com suas particularidades dão ao espetáculo um tom eclético e bem-humorado que este "Ponto" merece. Uma velha enxerida, um homossexual descolado, um bêbado folgado, uma professora estressada, uma moça metida a besta e uma moça tímida do interior. O que pode acontecer quando todos se encontrarem no Ponto? Foi justamente isso que a apresentação mostrou.



O projeto seguirá com muitas atrações culturais durante este ano. São apresentações musicais, de dança, mais espetáculos teatrais, além de oficinas artísticas. Aos que gostam de cultura, fica a dica: acompanhe a programação que está no site do Centro Cultural Concórdia; na página do facebook da Fundação Municipal de Cultura e na agenda cultural do Município.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).