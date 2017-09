A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), desenvolverá a partir das 18h00 do dia 06 de setembro às 08h00 do dia 11 de setembro de 2017, a “Operação Independência”, com a finalidade de proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período .



Através dos 24 Postos Rodoviários, articulados em todo o Estado Catarinense, onde Policiais Militares Rodoviários, distribuídos em escalas de serviço de revezamento, patrulharão 89 rodovias, perfazendo uma malha viária de aproximadamente 4.000 quilômetros.



O Comando de Policiamento Rodoviário desenvolverá uma política de conscientização dos usuários, no sentido de prevenir ao máximo, a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações e recomenda aos motoristas para que: não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade, bem como as regras gerais de circulação de trânsito.



Estatísticas demonstram que o número de acidentes aumenta nos períodos de feriados prolongados, muitos deles motivados pela falta de atenção, pelo aumento do volume de tráfego e principalmente pelo descumprimento da regulamentação de trânsito por parte dos usuários que trafegam nas rodovias.

Na Operação Independência do ano de 2015 aconteceram 115 acidentes, sendo 40 acidentes com vítimas e 75 acidentes sem vítimas, envolvendo 190 veículos e causando ferimentos em 58 pessoas, com 09 morte.



Alertamos a todos os condutores para que antes de viajar:



- verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus;

- regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando desta forma situações desagradáveis no seu passeio;

- motorista e passageiros, todos devem utilizar o cinto de segurança;

- é obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, em todas as Rodovias;

- só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

- mantenha a velocidade regulamentar para a via;

- se consumir bebidas alcoólicas não dirija;

- lembre que gentileza gera gentileza, seja paciente e cortês no trânsito.