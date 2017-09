Edital de licitação para as obras será aberto no dia 14 deste mês

A Prefeitura de Seara já lançou a licitação para a reforma e ampliação do Centro de Saúde. As propostas serão abertas no dia 14 de setembro. O valor inicial é de R$ 357 mil.

De acordo com o prefeito Kiko Canale, a ideia é praticamente refazer o prédio e concentrar todos os atendimentos da Saúde no mesmo local. “Vamos economizar cerca de R$ 20 mil em alugueis que pagamos atualmente por mês. O prédio tem dois andares e vamos reestruturá-lo”, conta.

O local também vai ser a Secretaria de Saúde, o a central de medicamentos, o centro de reabilitação, terá atendimento de fisioterapeutas e estacionamento. Um elevador também será instalado. Um elevador também será instalado, este com um custo separado, de cerca de R$ 100 mil. “Acreditamos que até abril de 2018 a obra possa ser entregue à população”, adianta o prefeito.