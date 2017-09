Após negativa por parte dos trabalhadores, a empresa Elebat apresentou nova proposta de reajuste salarial e o assunto será discutido em assembleia do Sintrial, que está marcada para os próximos dias 11 e 12.

Conforme o sindicato dos trabalhadores, a empresa acenou com 4% de reajuste, sendo 3% retroativo ao mês de maio e mais 1% em novembro de 2017. De acordo com o Sintrial, foi antecipado o mês do parcelamento, valendo já para o cálculo do 13º salário./ Esses mesmos 4% também se aplicam ao pisto de contratação e de efetivação.

Também foram oferecidos quatro benefícios de 3%, limitado ao teto de R$ 1.802,50, a partir de maio e de R$ 1.820, a partir de janeiro de 2018.

Também foram disponibilizados 12 créditos no valor de R$ 165,33, o que implica em reajuste de 3,33%, que também será retroativo ao mês de maio, além da renovação das demais cláusulas.

Até então, os trabalhadores haviam reprovado no fim do último mês a seguinte proposta pela empresa.

Reajuste: 4%. Sendo esse que esse mesmo índice se aplica ao Piso de Contratação e de Efetivação.

Quinquênio: 4 benefícios de 3% limitado ao teto de R$ 1.802,50 a partir de maio e R$ 1.820,00 a partir de janeiro/2018.

Créditos no cartão: 12 créditos no valor de R$ 160,00 (R$ 150,00 da empresa e R$ 10,00 do empregado).