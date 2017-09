Fogo queima vegetação seca no interior de Arabutã

Um incêndio atingiu uma vegetação rasteira e seca e madeiras na tarde desta quarta-feira, dia 06, em Linha Pelotas, interior de Arabutã. Cerca de mil metros quadrados foram queimados. Ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros Voluntários de Arabutã foram acionados e foram ao local para combater as chamas. A guarnição utilizou 1.500 litros de água para apagar o fogo e fazer o rescaldo. As causas do incêndio não foram apuradas.