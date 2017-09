Formatura do Fogo dos Alunos Soldados da PM

Na noite de terça-feira, 05, aconteceu na Sede do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20ºBPM/Fron) a Solenidade de Formatura do Fogo, do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2017, onde 28 alunos soldados passam a trajar o fardarmento, que nos caracteriza como força de segurança pública policial militar estadual.

Prestigiaram a Solenidade o comandante da 4ª Região de Polícia Militar de Fronteira (4ªRPM/Fron), coronel Marcello da Silva Klingelfuss, o coronel da reserva remunerada Nilson Carlos de Oliveira, o comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), tenente-coronel Jardel Carlito da Silva e o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, tenente-coronel Ricardo Alves da Silva, além de diversas autoridades, familiares e amigos dos alunos.

Em momento de muita emoção os alunos receberam de seus familiares e amigos a cobertura policial militar, tornando o fardamento completo.

Fizeram uso da palavra o comandante da 4ªRPM/Fron, coronel Marcello da Silva Klingelfuss, que acolheu os alunos como sendo “meus novos colegas de farda”, destacando o trabalho policial militar frente as mais adversas situações. O comandante do 20ºBPM/Fron, tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, enalteceu a entrega do fardamento e desejou sucesso aos alunos soldados.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia)