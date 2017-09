Em audiência designada para ouvir Jorge Cullimann, preso no início do mês passado por suspeita de assalto a malote do Siccob/Crediauc na SC 154 entre Itá e Concórdia, os demais suspeitos de praticarem a ação, se apresentaram no Fórum de Itá, acompanhados por advogados.

No início do mês passado a Polícia Civil, através da DIC/Fron e DP’s/Fron de Seara e Concórdia, havia prendido Jorge Culimann. Até então Luiz Cullimann, Jonas Cullimann e Alexsandro Rehimers estavam foragidos. Eles se apresentaram acompanhados por dois advogados de Chapecó e um de Balneário Camboriú. Na audiência, o Ministério Público de Itá, entendeu que os suspeitos poderão responder o processo em liberdade. O entendimento foi acatado pela juíza.

A audiência terminou no início desta noite. Os suspeitos que se apresentaram no Fórum, saíram em liberdade. Já Jorge Cullimann, que estava recolhido no Presídio Regional de Concórdia, retornou apenas para buscar os pertences pessoais e após está livre. Os quatro são investigados pelos crimes de roubo a malotes da cooperativa de crédito, receptação e disparo de arma de fogo ocorridos no ano passado, em Itá, os quais foram investigados pela DIC/Fron de Concórdia.





Na época foi divulgado que não havia dinheiro nos malotes mas, segundo informações, a quantia roubada foi de cerca de R$ 500 mil.

(Fonte: Rádio Belos FM)