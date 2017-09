Medida atende decreto assinado pelo Presidente da República, no mês passado.

Os supermercados de Concórdia estarão abertos até o meio-dia desta quinta-feira, sete de setembro, feriado da Independêcia do Brasil.

Pelo decreto assinado pelo Presidente da República, no mês passado, os supermercados passaram a ser atividades econônmicas essenciais, não é obrigatório haver acordo entre sindicatos de patrões e empregados.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, que representa os empresários, diz que houve um acordo entre o Sindilojas e os supermercadistas para abrir as portas até o meio-dia, para os funcionários folgarem no período da tarde.