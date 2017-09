Caps com Clínica Psiquiátrica e Centro de Especialidade são as opções para o prédio da UPA

Agora é oficial. A Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24 horas, não irá abrir as portas em Concórdia. O secretário de Saúde, Sidnei Schmidt, oficializou essa informação na manhã desta quarta-feira, 6 de setembro, em explanação na Câmara de Vereadores.

O principal argumento é o custo para a manutenção que, segundo o estudo realizado por uma empresa terceirizada, seria de R$ 897.637,03. Segundo o secretário, também seria preciso contratar 73 funcionários para manter a UPA funcionando 24 horas.

A informação repassada pelo secretário é que neste espaço deverá funcionar um novo estabelecimento de saúde. As opções são a implantação de um Centro de Especialidades ou Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), com clínica psiquiátrica 24 horas. “Nós gastamos R$ 2 milhões com tratamentos fora de Concórdia. Esse dinheiro poderia ficar aqui e ser usado para viabilizar essa estruturara”, comenta Schmidt.

O secretário afirma que não será tomada nenhuma decisão sem uma análise profunda. “Não vamos agir no achismo para não ter surpresas no momento de implantar o serviço”, destaca. Segundo Schmidt, o estudo para a implantação do Caps está bem avançado.