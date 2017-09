Jogando em casa o Concórdia chegou aos 30 pontos na Divisão Especial do Catarinense de Futsal, ao vencer, de virada, o Joinville na noite de terça-feira, dia 05. O placar foi de 3 a 1 para o time do técnico Morruga.

A equipe de Joinville entrou em quadra com os atletas do Sub-20. O time principal foi poupado para o jogo de sexta-feira, da Liga Nacional, contra o Marreco em Francisco Beltrão. Apenas dois atletas do adulto estiveram em Concórdia.

A garotada visitante saiu na frente com o gol de Emanoel, aos 10 minutos de partida. A ACF chegou ao empate cinco minutos depois com o capitão Júlio. A virada do Concórdia aconteceu na segunda etapa com o gol de Gui, aos 9;30. O técnico Daniel Júnior tentou empatar novamente com o goleiro linha, porém, com a equipe no ataque e o gol aberto, Valença roubou uma bola e bateu por cobertura fazendo o terceiro da ACF, nos 20 segundos finais.

Com o resultado o time da Capital do Trabalho manteve a segunda colocação na tabela da Divisão Especial.

Agora Concórdia terá uma maratona de jogos. Nesta sexta-feira, dia 08, o compromisso é pela Liga Nacional, contra o Tubarão, na casa do adversário. Depois o time volta a jogar pela Especial, no dia10 em Jaraguá e já no dia 11 enfrenta o Floripa, na Ilha.