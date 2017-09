Fato foi registrado no começo da noite desta terça-feira, dia cinco, em Linha Oito de Maio.

Um preso e 350 carteiras de cigarros do Paraguai apreendidos em Concórdia

Cerca de 350 carteiras de cigarros contrabandeadas do Paraguai foram apreendidos e um homem foi preso, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na comunidade de Linha Oito de Maio, no fim da tarde desta terça-feira, dia cinco.

A ação foi desencadeada pelo setor de inteligência da Polícia Militar de Concórdia, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, que estavam monitorando um veículo Ecosport e teria usado estrada de terra do interior para desviar do Posto da Polícia Rodoviária EStadual.

O motorista F.C.M, de 45 anos, foi preso em flagrante por descaminho e foi levado, junto com a carga para a Polícia Federal, em Chapecó.

Conforme informações da PM, o motorista já tem passagens pela polícia pelo crime de contrabando.