A semana de treinamentos está sendo bem aproveitada pelo técnico Guto Ferreira para ajustar os detalhes da equipe e prepará-la para o restante do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo duelo é no sábado (9), às 16h30, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, válido pela 23ª rodada da competição. O Inter vem de seis vitórias consecutivas e lidera com 42 pontos, sendo também dono do melhor ataque e da melhor campanha fora de casa.

No trabalho da manhã desta terça-feira (5), o treinador colorado testou algumas alternativas na equipe titular. Com Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Charles ganha mais uma chance entre os 11 titulares. Camilo, com uma lesão muscular na panturrilha, tem previsão de três semanas de retorno. D'Alessandro, com edema muscular, será reavaliado durante a semana. Assim, o garoto Juan ganhou uma oportunidade no time e pode ser uma das surpresas no próximo sábado (9), em Caxias do Sul.

O treino realizado no gramado do CT Parque Gigante foi focado na parte tática da equipe. Os jogadores fizeram um treinamento de posicionamento e movimentação, no qual também buscavam a saída de bola sob forte marcação. Depois, em campo reduzido, os atletas fizeram uma atividade intensa de toques rápidos e finalizações. Felipe Gutiérrez, que está defendendo a Seleção Chilena, volta a integrar o grupo nesta quarta-feira (6). O elenco ainda tem três trabalhos marcados pela frente antes do jogo contra o Juventude.

(Fonte: Internacional)