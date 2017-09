O volante Cristian foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, como novo reforço do Grêmio para a sequência da temporada. O vice de futebol, Odorico Roman, e o executivo de futebol, André Zanotta acompanharam o anúncio na Sala de Imprensa do Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho.



O volante, de 33 anos, foi cedido pelo Corinthians por empréstimo até o final deste ano. Na sua apresentação, ostentou o manto Tricolor com o número 66 as costas. Segundo Cristian, foi um pedido do filho Cristian Júnior para que usasse a numeração. A apresentação completa você confere abaixo, na transmisssão feita ao vivo pela Grêmio TV.



Cristian iniciou a carreira nas categorias de base do Paulista, de Jundiaí. Fez parte do grupo que conquistou o histórico título da Copa do Brasil de 2005 pelo clube do interior paulista. No ano seguinte, defendeu o Atlético PR, até ser anunciado como reforço do Flamengo, onde atuou por duas temporadas. No final de 2008, assinou com o Corinthians, em sua primeira passagem pelo clube paulista e ajudou o time a conquistar o Brasileirão da Série B. Em 2009, foi campeão da Copa do Brasil e do Paulistão. No segundo semestre deste mesmo ano, foi contratado pelo Fernebhaçe, onde virou ídolo da torcida.



Pela equipe turca, em cinco temporadas, realizou 200 jogos, anotando 29 gols. Foi campeão turco duas vezes e conquistou duas copas da Turquia. No final de 2014, Cristian retornou ao Corinthians para sua segunda passagem pelo clube, participando de 49 partidas. Foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2015.

(Fonte: Grêmio)