Resultado é do Instituto Mapa, divulgado no começo desta semana.

Na última segunda-feira (04), o Instituto MAPA divulgou o resultado de uma pesquisa que prova, através de números, a força da Associação Chapecoense de Futebol entre torcedores e simpatizantes. Dentre os times catarinenses, a Chapecoense é o que possui o maior número de apreciadores no estado. É a primeira vez, em 44 anos de existência, que o clube conquista a liderança nesta categoria.

Considerando apenas os times de Santa Catarina, a Chape aparece como primeira opção de 26% dos entrevistados, seguida por Joinville e Criciúma, que tem índice de preferência de apenas 9%. Considerando todos os times brasileiros, a Chape aparece na sexta posição, com 6% de preferência. Nesta lista, quem lidera é o Flamengo com 17%. A pesquisa, realizada no primeiro semestre de 2017, entrevistou 1000 pessoas das 30 cidades mais populosas do estado.

Conforme Luiz Antonio Danielli, Vice-Presidente de Marketing e Patrimônio do clube, os números apontados pela pesquisa refletem o trabalho que vem sendo desenvolvidos pela Chapecoense a fim de cativar um público cada vez maior e, principalmente, torná-lo fiel ao time. “O nosso grande número de torcedores e simpatizantes é resultado de forças que vinham sendo movidas pela gestão anterior e que seguem em prática com a atual. Trabalhos de credibilidade, de segurança, de transparência e de salários em dia”, afirmou.

Danielli ressaltou, ainda, a ascensão que a Chapecoense conquistou, dentro de campo, nos últimos anos. “A credibilidade da Chape se propagou junto aos torcedores e, concomitante a isso, o time também respondeu e gerou resultados. Passamos por uma crescente a nível nacional, nos consolidamos de forma definitiva no estado e começamos a participar de competições e, afora, amistosos internacionais, levando o nome e a marca do clube a nível internacional”, destacou.

Fidelização: Agora, além de atrair um número cada vez maior de torcedores, o desafio da Chapecoense é manter o carinho e a simpatia dos que já acompanham o time. Nesse sentido, o clube - através do Departamento de Marketing e do Setor de Sócios - tem desenvolvido inúmeras ações que concedem vantagens e benefícios aos torcedores. Um dos principais canais para isso é o Clube de Vantagens Condá, que concede aos sócios da Chapecoense descontos e vantagens em mais de 5 mil estabelecimentos em todo o Brasil.

Conforme o Diretor de Marketing da Chapecoense, João David De Nes, todos os sócios são contemplados com os benefícios. “Hoje a Chape possui 4 planos para sócios: Sócio Condá, Sócio Contribuinte Condá, Sócio Cooperado Condá e Mundo Condá. A nova plataforma do Clube - Vantagens Condá - coloca a disposição dos sócios torcedores da Chape, em território nacional, benefícios em mais de 5.000 estabelecimentos que incluem descontos e condições especiais para restaurantes, livrarias, cinemas, portais de educação, planos de viagens, entre outros.” pontuou.

(Foto: Alessandra Seidel)