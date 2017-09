A programação da Secretaria de Saúde era apresentar o estudo de viabilidade econômica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas nesta quarta-feira, 6 de setembro, na Câmara de Vereadores, mas parte do documento vazou na internet na tarde desta terça-feira. As informações do estudo estão circulando por meio da rede social whatsapp.

No material está evidenciado que a decisão do Município é não abrir a UPA. A informação destacada é que o custo mensal para manter a UPA é de R$ 897.637,03. O documento ainda diz que é “impossível colocar a UPA em funcionamento devido ao orçamento do município (…), sendo que o valor de incentivo mensal repassado pela União após a abertura da UPA é de R$ 100 mil, conforme a portaria 10, de 3 de janeiro de 2017”.

Outra situação que é apresentada no estudo é que mesmo com a abertura da UPA, o Município teria que continuar repassando ao Hospital São Francisco no mínimo 50% do valor que é repassado atualmente, que é aproximadamente R$ 100 mil por mês. Isso porque os casos que não seriam resolvidos na UPA continuariam sendo encaminhados ao hospital.

Um ponto que foi considerado na tomada de decisão é a localização da UPA no loteamento Jardim Europa, no bairro Parque de Exposições. O documento aponta dificuldade de acesso ao local por ser íngreme e possuir curvas fechadas e perigosas. “Quando em atendimento ao paciente em estado grave com a ambulância em movimento aumenta mais a dificuldade do atendimento (…), diminuindo a eficácia da assistência”. Também foi citada a distância do hospital à UPA, cerca de 3 km, como ponto negativo.

No material está escrito que aquela edificação deverá ser destinada a outro estabelecimento de saúde. O texto encerra informando que o Município está “sofrendo limitações orçamentárias e financeiras” e está negociando com o Ministério da Saúde a utilização do prédio da UPA para outra finalidade. Como a unidade não será aberta até 15 de setembro, existe o risco de ter que devolver mais de R$ 2 milhões do governo federal, entre o dinheiro destinado à obra e compra do raio-x.