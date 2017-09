Trabalhos serão realizados até o fim da noite do domingo, dia 10.

A Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã, 4a feira (06/09) à 00h00 (zero hora), em todo o Brasil, a Operação Independência 2017, que termina às 23h59min de domingo (10/09). Serão cinco dias com aumento relevante de fluxo de veículos, fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes nas rodovias federais do estado.

Em 2016, não houve feriado prolongado pois o dia 07 de setembro caiu em uma quarta-feira.

Já no feriado mais recente de 2017, Corpus Christi, a PRF registrou 143 acidentes, nos quais 150 pessoas se feriram e 06 pessoas morreram nos cinco dias de operação.

O trecho mais preocupante é a BR 101 Norte, região de Joinville e Itajaí, onde se espera grande movimento de veículos de Curitiba/PR vindo para Santa Catarina, devido ao feriado da padroeira da capital paranaense comemorado em 08 de setembro.

O objetivo da operação é prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou aumentem as lesões das vítimas, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). A PRF recomenda cautela e paciência ao motorista, principalmente na saída do feriadão, quarta-feira entre 14 e 22 horas, e quinta-feira entre 6h e 12h, bem como no retorno, domingo, entre 16 e 22 horas.

Restrições de tráfego – Para melhorar a fluidez do trânsito durante esse período, haverá restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias federais de pista simples. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensões excedentes devem obedecer o período de restrição abaixo:

Quinta-feira (07): 06h às 12h

Domingo (10) 16h às 22h

A Polícia Rodoviária Federal lembra algumas atitudes que podem salvar vidas:

- revisar o veículo antes de viajar;

- todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

- acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- respeite o limite de velocidade, principalmente em trechos urbanizados das rodovias

- somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

- não transite pelo acostamento;

- motorista – não fale no celular;

- se beber, não dirija;

- mantenha uma distância de segurança pro veículo que segue à frente;

- fuja dos horários de pico – programe sua viagem.

