Advogado confirma que partidos vão entrar com recurso no TRE

Os partidos PSC, PC do B e PSOL vão entrar com recurso no Tribunal Regional Eleitoral para tentar reverter a decisão de primeira instância que inocentou o prefeito Rogério Pacheco e o vice, Edilson Massoco, de se beneficiarem do crime de compra de voto nas eleições de 2016. A informação foi confirmada pelo advogado que representa essas siglas, Cesar Techio, em entrevista ao Jornal Aliança desta terça-feria, dia cinco.

Techio disse que serão analisadas as provas que houveram dentro dos autos do processo. Completa que isso será feito sob o ponto de vista da confissão do vice-prefeito sobre certos fatos, que não dizem respeito a compra de votos, diz.

Na manhã desta terça-feira, dia cinco, Rogério Pacheco e Edilson Massoco visitaram os meios de comunicação, inclusive a Rádio Aliança, para se manifestarem sobre esse processo, que tramitou em primeira instância e que a sentença foi favorável a chapa vencedora no último pleito.

Techio também criticou o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massoco. De acordo com ele, Massoco teria usado as entrevistas nas emissoras de rádio para ofender os autores do processo. Em uma das falas, Massoco deixou uma mensagem aos que ele considera inconformado para que aceitassem a derrota que dói menos e deixem a atual administração trabalhar. "Quem está lançando sobre essa ação judicial cores partidárias, é o vice-prefeito", diz Techio. De acordo com o advogado, Massoco estaria utilizando as entrevistas para ofender os autores do processo.

Por fim, Téchio salienta que esse assunto "tem que ser discutido com elegância, educação, inteligência e argumentos dentro dos autos do processo. Fora disso, ele tem razão. Temos que pensar em Concórdia", finaliza.