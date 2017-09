Guarnições do PPT, Rádio Patrulha e da Rocam recuperaram vários cheques roubados e prenderam dois suspeitos na tarde desta terça-feira, dia 05, em Concórdia. Os cheques haviam sido furtados na madrugada de terça na Mecânica Zanella, na Rua Osvaldo Zandavalli.

Um dos detidos tentou passar um cheque em um mercado na Rua Marcelino Ramos, durante a tarde. O proprietário viu que o documento estava cancelado. O rapaz pegou o cheque novamente e saiu. A Polícia o abordou nas proximidades da Rua da Paz. Ao questioná-lo, o suspeito informou que havia recebido o cheque em pagamento, de outro rapaz.

As guarnições foram até a casa do rapaz que teria feito o pagamento, no Bairro Renascença. Lá os policiais encontraram mais cheques. Os dois foram conduzidos à Delegacia para prestar esclarecimentos.

O proprietário da Mecânica Zanella, arrombada na madrugada, foi até a Delegacia e reconheceu os cheques, que eram de clientes. Cartões de crédito e talões ainda não foram encontrados.