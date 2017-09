Fato ocorreu na Rua do Comércio nesta tarde / Foto Cristiano Mortari

Homem entrou em um restaurante, pegou chocolates e agrediu a dona do estabelecimento

Roubo e confusão no centro de Concórdia

Uma cena chamou a atenção de quem passou pela Rua do Comércio, no centro de Concórdia, por volta das 14h30 desta terça-feira, 5 de setembro. Um homem entrou em um restaurante para tomar um café e acabou causando uma confusão.

O rapaz entrou no restaurante e pediu um café, mas as atendentes perceberam que ele estava alterado. Elas questionaram se ele tinha dinheiro para pagar. Segundo informações obtidas no local, ele respondeu que não iria pagar o café e disse que se não fosse atendido iria roubar.

As moças explicaram que não poderiam dar o café. O homem não gostou da resposta e pegou alguns chocolates. Quando ele estava saindo do local, a proprietária do estabelecimento tentou segurá-lo. O rapaz chutou a mulher e conseguiu sair.

Já na Rua do Comércio a proprietária do estabelecimento e uma amiga tentaram segurá-lo novamente. Um vigilante que passava pelo local acabou imobilizando o rapaz, até a chegada da polícia. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento.

A proprietária do estabelecimento também relatou que este homem estava há vários dias circulando naquela rua, usando um nariz de palhaço.