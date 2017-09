A Copérdia está completando nesta terça-feira, dia cinco, 50 anos de atuação. Fundada no dia cinco de setembro de 1967 por 30 agricultores à época ligados à Associação Rural, hoje a instituição é uma das mais importantes do país no segmento agropecuário.

Para marcar a data, a Copérdia está inaugurando nesta terça-feira, dia quatro, as reformas e melhorias no Super Copérdia. O ato foi realizado na tarde desta terça-feira, dia cinco.

Com um quadro social de 17 mil associados e 1,2 mil colaboradores, a Copérdia está presente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, consolidando sua atuação em mais de 50 municípios do Sul do país, com 74 unidades.

Em 2016, faturou R$ 1,1 bilhão e atingiu a marca de R$ 260 milhões em patrimônio líquido.

As principais atividades da Copérdia são Lojas Agropecuárias, Suinocultura, Supermercados, Postos de Combustíveis, Cereais, Sementes, Bovinocultura de Leite, Rações e Tratamento de Madeira.

Valdemar Bordignon, presidente da Copérdia, atribuiu o cinquentenário de sucesso a três pontos fortes. "A credibilidade na sociedade e no quadro de associados, a diversidade das atividades que facilita o equilíbrio no desempenho econômico-financeiro e a potencialidade de expansão porque a área de atuação é grande e com espaço para crescimento", pontua Bordignon.