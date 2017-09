A 27ª edição do FIMUSI inicia nesta quarta-feira, dia 05 e segue até no sábado, dia 09. O evento será realizado no Ginásio Municipal de Esportes e conta com 177 inscritos, divididos em cinco categorias. As apresentações iniciam sempre às 19h.

A primeira noite será de apresentação e premiação das categorias Infantil e Juvenil. Depois das apresentações haverá show da cantora Classy. Na quinta-feira acontecem as eliminatórias das categorias Popular/Gospel e Nativista. Na sexta-feira os intérpretes da categoria Sertaneja fazem a apresentação classificatória e depois haverá show com o cantor Emiliano Magnos. No sábado será realizada a final e baile com a Banda América. "Está tudo bem organizado e o público vai acompanhar grandes apresentações. Teremos intérpretes renomados no palco, além de novos talentos das categorias infantil e juvenil”, comenta a diretora municipal de Cultura de Irani, Neiva Basso Zampieri.

Na quarta-feira o ingresso custará R$ 5,00. Na quinta a entrada é livre. Na sexta-feira, a entrada terá o valor de R$ 15,00 e no sábado, R$ 20,00.

No domingo, dia 10, haverá mateada animada pelo grupo Garotos de Ouro.