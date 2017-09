Números e a decisão do que será feito no prédio vão ser apresentados na Câmara de Vereadores

O futuro da Unidade de Pronto-Atendimento de Concórdia (UPA) 24 horas será apresentado na Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira, 6 de setembro. O secretário de Saúde, Sidnei Schimidt, diz que vai apresentar os números do levantamento feito por uma empresa do Rio Grande do Sul e também vai falar sobre o que será feito no prédio, caso seja oficializada a decisão de não abrir a UPA. “Todos os números serão detalhados”, afirma o secretário.

Os números serão divulgados na Câmara de Vereadores porque no início de julho os vereadores da bancada do PT apresentaram alguns ofícios de entidades que pediam a abertura da UPA. Depois do debate entre os legisladores, ficou a acordado que o Município iria apresentar um estudo de viabilidade técnica e econômica no início de agosto. A Prefeitura de Concórdia contratou uma empresa de Três Passos, Rio Grande do Sul, para fazer esse levantamento.

Uma dúvida é se a UPA não for aberta até o mês de setembro, se a Prefeitura de Concórdia terá que devolver mais de R$ 2 milhões. Esse recurso foi liberado pelo governo federal para a construção e a compra de um equipamento de Raio-X.

A construção da UPA custou R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,4 milhão do Ministério da Saúde e o restante foi pago pela Prefeitura de Concórdia. O prédio está pronto desde 2015. No fim do ano passado, a gestão anterior publicou um edital para terceirizar a administração da UPA. Esse edital foi cancelado pelo governo atual, em 28 de janeiro de 2017.