A oficina mecânica Zanella, que fica na Rua Osvaldo Zandavalli em Concórdia, foi alvo de um ladrão na madrugada desta terça-feira, dia 05. As câmeras de monitoramento flagraram a ação do homem, que arrombou a porta principal do estabelecimento e foi até o caixa, de onde levou cerca de R$ 200,00, talões de cheques e cartões de crédito.

Leocir Zanella, que é um dos proprietários, conta que o ladrão foi direto ao caixa. “Temos note books e celulares que estavam sobre a mesa, mas ele não levou. Ele conseguiu pegar cerca de R$ 200,00 e talões de cheques do Sicoob Crediauc, Transcredi, Bradesco e Banco do Brasil. Também levou os cartões de crédito e cheques pré-datados de clientes”, detalha.

O alarme chegou a disparar, mas o ladrão foi rápido. Depois de entrar ele pulou a grade que cerca a oficina e fugiu.