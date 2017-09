A Rua Tancredo de Almeida Neves, de Concórdia, ainda não tem as obras totalmente concluídas. Uma revitalização foi feita e mesmo antes de ser “entregue”, reparos também precisaram ser feitos no asfalto. No projeto de revitalização, uma ciclo faixa foi implantada em parte da via e o uso do espaço, entre bicicletas e carros, será compartilhado, através de horários. As placas que regulamentam isso já foram instaladas, porém ainda não estão em vigor.

O diretor de Trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto, explica que até que a obra não seja concluída e entregue, as mudanças não podem ser efetivadas. “Todos sabem que a Tancredo está com as obras em atraso, a empresa teve que refazer parte do asfalto e agora está concluindo dois passeios. Também é necessário fazer pinturas em alguns pontos na via. Só depois que todo o trabalho for concluído a obra é entregue”, relata. “Já instalamos as placas do uso compartilhado da ciclo faixa, para adiantar. A parte da Prefeitura está concluído”, destaca Vitto.

Ele acredita que ainda neste mês a empresa responsável pelas obras finalize o trabalho. Após a entrega oficial da revitalização, um trabalho de orientação será feito com os motoristas e ciclistas. “Vamos divulgar nos meios de comunicação, distribuir folders explicativos e teremos pessoas orientando no local”, detalha o diretor. “Essa orientação deve levar 45 dias, e só depois, as regras das placas serão aplicadas e cobradas”, conta Vitto.

Quando as regras do uso compartilhado estiverem valendo, a ciclo faixa será utilizada pelos ciclistas, de segunda a sexta-feira, das 18:30h às 07:30h. Fora deste período, o espaço é de estacionamento para veículos. Nos sábados, domingos e feriados, a faixa será utilizada até 12:30h para estacionamento e depois para o tráfego de bicicletas.