Depois de garantir vaga na próxima fase da Liga Nacional, a Associação Concordiense de Futsal volta a quadra na noite desta terça-feira, dia cinco, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinesne. O time concordiense encara o Joinville, no Centro de Eventos, a partir das 20h15.

A ACF, vem de goleada sobre o Tubarão, por 5 a 0 e está na vice-liderança na classsificação geral, com 27 pontos. Já o Joinville, vem de derrota para o Mafra, por 3 a 2. O time do norte do estado está na quarta colocação, com 19 pontos.

O valor do ingresso será de R$ 5,00.