Foi um final de semana de muito futsal no ginásio da Ser Sadia, o 3º Campeonato Regional de Futsal de Base reuniou 67 equipes de Concórdia, Xanxerê, Capinzal, Itá, Seara, Irani, e movimentou as quatro quadras do ginásio da Ser Sadia, promovendo integração, diversão e lazer para diversas famílias e principalmente para crianças e jovens. As equipes masculinas da ACF/FMEC foram premiadas em 3 categorias das 5 disputadas, inclusive com ouro e prata no Sub-9.

No primeiro dia de competição, no sábado (02) a bola rolou para as categorias Femininas (Sub-11, Sub-13, Sub-15) e também para o Sub-9 Masculino, onde já pode visualizar que o evento seria um sucesso, com boa organização de jogos, espaço para torcedores e ponto de venda de alimentos e bebidas organizados com muita dedicação pela equipe de professores da FMEC, atletas da base do futsal feminino (ACOFF) e também do masculino (ACF), além de pais de atletas que doaram seu tempo de descanso para bem atender os participantes da competição.

No domingo as categorias que estiveram em quadra foram as masculinas com o Sub-7, Sub-10, Sub-13 e Sub-15, onde também pode se ver a qualidade técnica dos atletas desde os mais novos com apenas 6 anos até os jovens com 15 anos, que fizeram o evento ser elogiado por pais, técnicos e patrocinadores que estiveram presentes.

A ACF foi parceria com FMEC, Prefeitura de Concórdia e também com o futsal feminino (ACOFF) na organização do evento sente-se orgulhosa pela qualidade do evento realizado, e juntamente estes parceiros e patrocinadores já estuda a realização de mais competições como a que foi realizada, "Foi um grande evento, nos deixa feliz conseguir reunir mais de 500 crianças e jovens para se divertirem e competirem durante um final de semana, isso reforça o compromisso da ACF em formar atletas e pessoas melhores através das escolinhas, além de dar uma nova oportunidade de futuro", destacou Alexandre Simioni, presidente da ACF.

Confira os vencedores de cada categoria:

Sub-11 Feminino

1º Lugar: FMEC (Acoff)

2º Lugar: Concórdia (Acoff)

3º Lugar: Irani

Sub-13 Feminino

1º Lugar: Cachimbo

2º Lugar: Concórdia A (Acoff)

3º Lugar: Concórdia B (Acoff)

Sub-15 Feminino

1º Lugar: Itá A

2º Lugar: Concórdia (Acoff)

3º Lugar: Itá B

Sub-7 Masculino

1º Lugar: APACA

2º Lugar: ACF/FMEC

3º Lugar: Futsal Moleque

Sub-9 Masculino

1º Lugar: ACF/FMEC A

2º Lugar: ACF/FMEC B

3º Lugar: Futsal Moleque

Sub-11 Masculino

1º Lugar: FME Seara

2º Lugar: Aproex Xanxerê

3º Lugar: Capinzal

Sub-13 Masculino

1º Lugar: FME Seara

2º Lugar: ACF/FMEC

3º Lugar: Futsal Moleque

Sub-15 Masculino

1º Lugar: Associação Moradores Gruta

2º Lugar: Aproex Xanxerê

3º Lugar: Colégio La Salle

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)