Em passagem pela capital do Estado, prefeito recebeu a confirmação da assessoria do deputado federal, Marcos Tebaldi.

A área da saúde de Concórdia receberá um importante incremento financeiro. O prefeito Rogério Pacheco, teve a confirmação de que o município receberá mais R$ 500 mil de emenda parlamentar, encaminhada pelo deputado federal Marcos Tebaldi (PSDB). O recurso extraordinário será direcionado ao incremento do piso de Média e Alta Complexidade (MAC). Pacheco aproveitou a passagem pela capital do Estado, na última semana, para tratar sobre a possível liberação do recurso e teve uma sinalização positiva.



Pacheco comemora a conquista, que vem incrementar uma das áreas da saúde com ampla demanda. Segundo o prefeito, o recurso será liberado ainda em 2017. “Ainda não foi estipulada uma data para a liberação, mas recebi a sinalização de que o empenho será feito em breve, bem como o repasse do valor”, comenta Pacheco.



Outra emenda do deputado Tebaldi, no valor de R$ 350 mil, confirmada no início deste ano, já foi depositada. O valor também veio direcionado à saúde.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)