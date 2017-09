No sábado dia 02-09, teve a abertura da 23ª Olimpíada Interbairros - 2017, no bairro Imigrantes. Juntamente com a abertura, deu-se início as competições das modalidades, nesta ocasião foi a Canastra Masculina e Feminina com a seguinte classificação.



Na Bocha MASCULINA, 14 Bairros inscritos

1º LUGAR : BAIRRO NAZARÉ

2º LUGAR: BAIRRO DOS ESTADOS

3º LUGAR: BAIRRO CATARINA FONTANA

4º LUCAR: BAIRRO DA GRUTA

5º LUGAR: BAIRRO FRAGOSO

6º LUGAR: BAIRRO IMIGRANTES



Na FEMININA, 13 Bairros inscritos

1º LUGAR : BAIRRO NAZARÉ

2º LUGAR: BAIRRO INDUSTRIÁRIOS

3º LUGAR: BAIRRO PETRÓPOLIS

4º LUCAR: BAIRRO DOS ESTADOS

5º LUGAR: BAIRRO CATARINA FONTANA

6º LUGAR: BAIRRO PRIMAVERA