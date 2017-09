Iniciou na última semana o trabalho de formatação da Rota de Turismo Rural na Agricultura Familiar, que irá abranger municípios da região do Alto Uruguai Catarinense. O encontro foi entre membros da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte com membros da empresa Kriart, que venceu o processo licitatório para a formatação dessas rotas no estado. Os trabalhos serão desenvolvidos pelos próximos meses.

Divididas em Unidades Territoriais de Planejamento, ao todo serão duas rotas em Santa Catarina. Uma delas é a de Concórdia, que abrange os municípios de Piratuba, Ipira, Peritiba, Alto Bela Vista, Itá e Seara. A outra rota envolve os municípios da Serra e Sul do Estado, na região dos cânions.

O trabalho que será executado pela empresa Kriart inclui, entre outros itens, o diagnóstico detalhado dos territórios que irão compor as rotas; a análise estratégica das propriedades rurais e a construção de diretrizes para a elaboração de um futuro plano de marketing.