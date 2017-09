Resultado do xadrez de Concórdia na Etapa do Circuito Regional de Xadrez

Aconteceu no último sábado, dia dois, a 6ª Etapa do Circuito Regional, Oeste de Xadrez, O evento reuniu 150 enxadristas de oito municipios da região. Os Jogos foram disputados no auditório do Centro de Eventos de Concórdia.

Concórdia contou com 40 atletas inscritos e se consagrou Campeã geral com 105 pontos.

Resultados:

Sub 06 Masculino:

• Bernardo Bellan – 3º Lugar

• Júlio Pegoraro – 4º Lugar

• Lucas Diersmann – 5º Lugar

Sub 06 Feminino:

• Nicole Kerber – 1º Lugar

Sub 08 Masculino:

• Calebe Lazzarotti – 1º Lugar

Sub 10 Masculino:

• Ezequiel Chitolina – 6º Lugar

Sub 10 Feminino:

• Aline Balena: 1º Lugar

Sub 12 Masculino:

• Matheus Maldaner – 1º Lugar

• Marco Albiero 2º Lugar

• Eduardo Vivan – 3º Lugar

• Bernardo Elesbão – 4º Lugar

Sub 12 Feminino:

• Amanda Barpi Cassel – 2º Lugar

• Carolina Diersmann – 3º Lugar

• Barbara Ziliotto – 4º Lugar

Sub 14 masculino:

• Patrick Zarpelon – 8º Lugar

Sub 14 Feminino:

• Emanuelle Bochi – 5º Lugar

• Tauany Durante – 6º Lugar

Sub 16 Absoluto:

• Luiz H. Lazzarin – 2º Lugar

• Diego Custódio – 3º Lugar

Sub 18 Absoluto:

• Vitor Menegat – 1º Lugar

• Eduarda Weber – 2º Lugar

Sênior:

• Martins Yamamoto – 1º lugar

Feminino:

• Marciane Prior – 1º Lugar

• Tainá Durante – 2º Lugar

• Julia Rodio – 3º Lugar

Absoluto:

• Leandro Perdomo – 1º Lugar

• Victor Ferri – 5º Lugar