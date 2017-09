Por volta das 3h20 da madruga desta segunda-feira (4), os responsáveis pela segurança da Copercampos em Brunópolis, entraram em contato com a Agência de Inteligência e com o quartel da Polícia Militar de Campos Novos, onde informaram que através das câmeras de vigilância, avistaram alguns assaltantes dentro da empresa.

De imediato foi solicitado que policiais militares de Campos Novos e Brunópolis, deslocassem para o local, segundo informações do capitão Rodrigo Pedroso responsável pela Polícia Militar era pelo menos 06 (seis) bandidos fortemente armados com pistolas e fuzis. A polícia foi recebida por disparos de diversos calibres. No confronto, um bandido morreu e os demais conseguiram fugir.

Capitão Pedroso, informou que o canil da PM localizou por volta das 11 horas mais um assaltante morto, e com ele os policias localizaram rádio comunicador, munições, uma pistola de uso restrito, e dinheiro oriundo do assalto. A ação da PM contou com apoio dos polícias do PPT de Herval d'Oeste, Lages, Curitibanos, Campos Novos e Brunópolis, e ainda com auxílio do Canil.

Os dois criminosos mortos ainda não foram identificados, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML de Joaçaba. Os outros envolvidos no assalto ainda não foram localizados.

(Rádio Cultura de Campos Novos)