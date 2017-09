Deve ser restabelecido até o começo da manhã desta terça-feira, dia cinco, o sistema de abastecimento de água em Concórdia. A informação é da Gerência Regional da Casan. Durante o fim de semana, parte da cidade ficou com as torneiras secas em função do problema em uma das novas bombas da estação intermediária, localizada em Linha Canavese, interior do município.

Conforme o gerente regional da Casan de Concórdia, Norberto Farina, às 16h desta segunda, a bomba que apresentou defeito voltou a funcionar e a expectativa é que toda a rede esteja abastecida até a manhã da terça-feira.

O problema nesta bomba de recalque intermediária foi percebido na noite da última sexta-feira, dia primeiro. "As equipes tentaram colocá-la em funcionamento ainda no sábado. O trabalho foi retomado agora pela parte da manhã e ela voltou a operar às 16h", conta Farina.

Como ficou somente uma bomba em funcionamento na estação intermediária de recalque, a vazão na rede ficou semelhante ao sistema antigo, que não supria todo o sistema. Com isso, a cidade ficou sendo abastecida de água através de rodízio.