Fim da reeleição e redução do salário do presidente estão entre as propostas

Depois de vários anos sem disputa, a eleição para a diretoria da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS) terá duas chapas. Leonir Grigollo protocolou na tarde desta segunda-feira, 4 de setembro, uma chapa alternativa. A escolha dos novos representantes da ACCS está marcada para o dia 6 de outubro de 2017. A gestão é para o período de 2018 a 2021.

Leonir Grigollo, que já foi secretário de Agricultura em Concórdia, diz que essa chapa foi construída em longo prazo. “Nosso principal objetivo é apresentar uma alternativa para os suinocultores e presidentes de núcleos, para poder escolher em quem votar para gerir a ACCS”, destaca.

As principais propostas apresentadas pelo candidato é o fim da reeleição, redução do salário do presidente e criação de um portal transparência, para expor os gastos da entidade. “Queremos que novas lideranças cresçam e apareçam dentro da ACCS”, afirma Grigollo. Ele também comenta que outra proposta apresentada é a criação de um plano de saúde coletivo para os suinocultores.

Leonir Grigollo é técnico agrícola, formado em Administração de Empresas. Ele é suinocultor e já foi secretário de Agricultura do município de Concórdia por dois anos. O vice da chapa é Renato Reichert, que é presidente do Núcleo Municipal de São João Do Oeste, e coordenador da região de São Miguel do Oeste.

Quem pode votar

A diretoria da ACCS é escolhidas pelos 9 coordenadores regionais e pelos presidentes dos 62 núcleos municipais, espalhados por todo o Estados de Santa Catarina. No total são 71 votos.

Chapa de oposição

- Presidente: Leonir Grigollo

- Vice-presidente: Renato Reichert

- Conselho Fiscal Efetivo: Eleandro Hining

- Conselho Fiscal Efetivo: Ivandro Masson

- Conselho Fiscal Efetivo: Luiz Jorge Mallmann

- Conselho Fiscal Suplente: Esio Bernardi

- Conselho Fiscal Suplente: Cláudio Barpi

- Conselho Fiscal Suplente: Odacir Chini