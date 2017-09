Fato foi registrado no início da semana

Moradores de Lageado dos Pintos, interior de Concórdia, enviaram, nesta segunda-feira, dia 04, fotos e vídeos de peixes mortos. Eles encontram vários no Rio, em um ponto próximo ao salão comunitário da comunidade. Também há relatos de que alguns chegam a apodrecer ainda vivos.

Os moradores estão preocupados e querem saber quais são os motivos do problema. O Jornalismo da Rádio Aliança entrou em contato com a Polícia Ambiental. Os policiais relataram que só podem dar um parecer após a verificação no local.

Uma guarnição deve ir até a comunidade nos próximos dias para averiguar e levantar informações sobre a morte dos peixes.