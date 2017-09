Um número que chama a atenção na estimativa populacional de 2017, divulgada pelo IBGE na semana passada, é que Piratuba é o município que mais perdeu habitantes em Santa Catarina, quando de trata de proporcionalidade. Neste ano o município perdeu 2,54% da população, o que representa 107 pessoas.

Essa não é a primeira vez que Piratuba é destaque por redução no número de habitantes. E o que chama atenção é que não há justificativa clara para esses números. O secretário de Administração, Giovani Meneghel, diz que nesta semana a administração municipal vai analisar melhor esses números. “Eu não consigo acreditar que temos 4.102 moradores. Pelo nosso controle na Saúde o número de habitantes é bem maior”, comenta o secretário.

Segundo o IBGE, em 2016 Piratuba tinha 4.209 habitantes e em 2017 são 4.102. A estimativa populacional não segue a mesma metodologiado censo, em que são visitadas todas as residências. Neste caso, a população de cada município brasileiro foi estimada por meio de um procedimento matemático.

O método de cálculo se baseia na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios. Também são usadas como referência as informações dos dois últimos Censos Demográficos, que foram realizados no ano 2000 e em 2010. Os números da estimativa populacional influenciam no repasse de verbas aos municípios e também nos indicadores sociais, econômicos e demográficos.