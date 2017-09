Um incêndio queimou parte de um depósito de madeiras de eucalipto em Linha Emigra, no interior de Presidente Castello Branco. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 04, por volta de 14:30h. Bombeiros de Catanduvas e de Piratuba foram acionados para combater as chamas. Não houve feridos.

O depósito fica a céu aberto e o fogo não chegou a atingir imóveis. Quando as guarnições chegaram ao local, moradores já estavam tentando controlar as chamas com água e tratores. O trabalho ajudou a evitar que o fogo se alastrasse. Os bombeiros terminaram o serviço de combate e fizeram o rescaldo da madeira.