Duas carretas de Concórdia tomadas de assalto no RJ

Duas carretas de Concórdia foram tomadas de assalto no Rio de Janeiro, no fim de semana. Porém, em ambas os veículos e a carga foram recuperados. A informação dessa ação criminosa correu pelas redes sociais e confirmada à Rádio Aliança pela empresa proprietária de um dos caminhões.

Conforme relato, o fato ocorreu na manhã do domingo na Via Dutra, na altura de Duque de Caxias. Dois caminhões dessa empresa de Concórdia, a Trans Filipe, viajavam com matéria-prima para o Rio de Janeiro e um dos veículos foi abordado pelos bandidos. O outro motorista percebeu a ação, diminuiu a velocidade e comunicou a Polícia Rodoviária Federal, que entrou em ação e recuperou o caminhão, já dentro de uma comunidade.

Antes, porém, os dois motoristas perceberam que uma carreta de outra empresa de Concórdia, que poderia estar carregada de salmão, também foi abordada por bandidos, porém, o assalto não foi consumado

O motorista de um dos caminhões, identificado como Zé Paulo, morador de Brasília, mas que presta serviços como motorista para a empresa concordiense, relatou que foi agredido por um dos bandidos, que invadiu o caminhão e o obrigou a entrar numa comunidade. "O vagabundo armado com fuzil dentro da cabine, me dando murro. Entrei numa viela cheio de carro parado, eu sai batendo nos carros. Para não bater nas casas, tive que bater nos carros até o caminhão travar", conta o motorista do whatsapp.

O bandido ainda teria efetuado um disparo de dentro da cabine, que passou pelo parabrisa.