O SESC lançou na manhã de segunda-feira, dia 04, a Campanha do Brinquedo 2017. O objetivo é arrecadar brinquedos que serão doados para crianças carentes de Concórdia. Nos primeiros dias, caixas para a doação estarão disponíveis nas agências do Sicoob Crediauc, na Rádio Aliança, na loja Smart Brinquedos e na sede do SESC. Mais pontos serão divulgados no decorrer da semana.

No ano passado a campanha arrecadou cerca de 2.500 brinquedos. Nesta edição os organizadores pretendem aumentar o número e chegar a pelo menos 3 mil itens. “É uma ação estadual e que beneficia crianças carentes. Aqui em Concórdia já temos alguns bairros mapeados onde sabemos que o brinquedo vai fazer a diferença”, conta a gerente do SESC Concórdia, Ketiny Variza. “A gente pede que as pessoas doem aquele brinquedo que não é mais usado, mas que esteja em boas condições, para que quem recebe, possa utilizar”, solicita ela.

A campanha segue até o dia 11 de outubro. A distribuição será feita em locais definidos pelos organizadores e também durante o “Criança Feliz Aliança”, que será realizada na Rua Coberta, no dia 12 de outubro.

Empresas que querem ser parceiras, como ponto de coleta, podem entrar em contato com o SESC, através do telefone 34420303. A equipe da organização disponibiliza as caixas.