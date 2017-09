A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Concórdia informa que deu início ao processo licitatório para a construção do Centro de Referência em Assistência Social, o Cras, de Alto Bela Vista. Além do município do Alto Uruguai Catarinense, esse processo também contempla outras 19 cidades do estado.

A construção desses empreendimentos será viabilizada através do Pacto por Santa Catarina. Mais de 200 propostas já foram enviadas para a construção desses empreendimentos./ A abertura das propostas será confirmada nos próximos dias pela Secretaria de Estado da Assistência Social.