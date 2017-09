Placar de 1 a 1 foi diante do Hercílio Luz, no Sul do estado.

O Concórdia Atlético Clube empatou a segunda partida consecutiva pelo returno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste ficou no 1 a 1 com o Hercílio Luz, no fechamento da sexta rodada do returno da competição. O duelo foi na tarde deste domingo, dia três, em Tubarão.

Os gols da partida foram marcados por Marcos Paulo, para o Concórdia, e Baggio, para os tubaronenses. A rede balançou somente no primeiro tempo.

Com o resultado, o CAC foi a 14 pontos no returno e permanece na liderança. Na geral, o representante do Alto Uruguai Catarinense está na quarta colocação, com 27 pontos.

O time do técnico Mauro Ovelha volta a campo no próximo dia dez, quando visitará o Fluminense, em Joinville.